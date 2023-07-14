Мир 14 июля 2023, 09:04 Почти 24 тысячи человек эвакуировали в Дели из-за выхода реки из берегов ANI: река Ямуна вышла из берегов, в Дели эвакуировали около 24 тысяч жителей piqsels

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Уровень воды в реке Ямуне достиг самой высокой в истории наблюдений отметки. В Дели эвакуировали почти 24 тысячи человек, сообщило агентство ANI.

«Правительство Дели сообщило, что 21 092 человек проживают в палатках и убежищах. Кроме того, 12 групп из Национальных сил реагирования на стихийные бедствия спасли 1022 человека», — написало СМИ.

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В нескольких районах начались наводнения, не мог проехать транспорт, передавало издание. Жителей Дели попросили не покидать дома без необходимости. Все школы и правительственные учреждения закрыли до 16 июля.

Утром 14 июля уровень воды в реке немного понизился, но улицы до сих пор затоплены. Находиться на них опасно. Людей предупредили, что в течение четырех или пяти дней дожди продолжат идти.

Река вышла из берегов из-за осадков. Как сообщало СМИ, накануне уровень воды в Ямуне достигал 208,66 метра, что является самым большим зафиксированным показателем.

Ранее из-за дождей затопило Туапсинский район в Краснодарском крае. Погибли несколько человек, нашли тела четырех жителей. Поиски 23-летней девушки и 15-летнего подростка продолжаются.