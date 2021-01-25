Почти 22 миллиона пернатых уничтожили в Южной Корее из-за птичьего гриппа

Уже 21,7 миллиона домашней птицы ликвидировали для борьбы с растущим числом случаев птичьего гриппа на фермах в Южной Корее. Грипп оказался высокопатогенным.

Как сообщило агентство «Ренхап» со ссылкой на Министерство продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства страны, первый случай высокопатогенного птичьего гриппа H5N8 в 2020 году зарегистрировали в Южной Корее в конце ноября 2020 года. По последней информации, в стране обнаружены 72 случая высокопатогенного птичьего гриппа.

В Японии из-за птичьего гриппа уничтожили уже 5,8 миллиона кур. Очаги заболевания обнаружили в 15 префектурах страны. В частности, это Окаяма, Вакаяма, Оита, Нара, Кагава, Фукуока, Хего, Миядзаки и Хиросима.

Также птичий грипп зафиксировали в Индии, на Филиппинах. В последней стране смогли полностью справиться со вспышкой.

Ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины СО РАН Александр Чепурнов объяснил «360», что птичий грипп чаще всего появляется именно в Азии из-за процесса миграции птиц и склонности потребления в пищу именно домашней птицы.