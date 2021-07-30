После вступления в силу в России запрета на наем местных сотрудников в дипмиссии США придется уволить 182 человека. Все они работали на объектах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге. Это окажет серьезное воздействие на работу американских дипломатических объектов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что глубоко опечален, и назвал вступивший запрет «досадной мерой».

«Хотя мы сожалеем о действиях правительства РФ, которые вынуждают нас сократить [предоставляемые] нами услуги и операции, США будут выполнять свои обязательства, продолжая преследовать предсказуемые и стабильные отношения с Россией», — цитирует его заявление ТАСС.

Ранее посольство США рекомендовало американцам, чья виза истекла или истечет в ближайшее время, покинуть Россию до 15 июня. Дипмиссия сообщила также о прекращении выдачи почти всех видов виз из-за того, что ей придется на 75% сократить штат сотрудников.