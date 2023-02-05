Мир 05 февраля 2023, 13:31 Почти 20 версий соглашения между Россией и Украиной представили перед срывом переговоров Экс-премьер Израиля Беннетт заявил о 17 черновиках соглашения между Россией и Украиной РИА «Новости»

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Около 17 черновиков соглашений подготовили по итогам переговоров делегаций России и Украины после начала специальной военной операции. Об этом рассказал бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, выступавший посредником на переговорах. Интервью политик опубликовал на своем YouTube-канале.

Беннет подчеркнул, что всего в ходе переговоров подготовили несколько вариантов соглашения, которые стороны готовились рассмотреть. Но возможности дальнейших переговоров сорвали страны Запада.

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«У нас было 17 или 18 черновиков», — заявил бывший премьер-министр Израиля.

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Он добавил, что после сорванных переговоров ни один из этих документов не вышел в свет. По словам Беннета, за срывом переговоров стояли США, Германия и Франция, которые в какой-то момент решили, что договариваться с Россией не станут.

Делегации России и Украины на очной встрече в Стамбуле в конце марта рассмотрели проект гарантий безопасности, который планировали сделать основой для завершения специальной военной операции.

Спустя месяц российская сторона объявила, что отправила проект на согласование украинским властям, но никакой реакции на него не получила.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные кураторы запретили украинским властям продолжать дальнейшие переговоры по урегулированию ситуации с Россией.