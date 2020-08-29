Почти 20 тысяч немцев собрались на митинг против ограничений по COVID-19. Полиция не дала разрешения

Около 18 тысяч немцев вышли на улицы в центре Берлина для участия в акции протеста против введенных ограничительных мер из-за коронавируса. Полиция запретила проводить митинг из-за несоблюдения правил безопасности.

Представительница стражей порядка сообщила РИА «Новости», что точной информации о числе собравшихся нет. Однако некоторые время назад на улице Унтер ден Линден было примерно 18 тысяч человек.

По словам женщины, акция должна была начаться с марша. Планировалось, что люди пойдут от станции Торштрассе. Однако полиция не разрешила этого делать, так как местные жители были без масок.

«Мы работаем на месте, когда станет ясно, что организаторы могут обеспечить соблюдение требования ношения масок, тогда акция сможет начаться», — добавила собеседница агентства.

Но демонстрация так и не прошла. Об этом правоохранители написали в Twitter. За акцией стоит штутгартское движение Querdenken 711. Оно критикует меры правительства по борьбе с коронавирусом.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в Германии зафиксировано 232 145 случаев коронавируса. В России за последние сутки зарегистрировали 4941 заражений. Всего в РФ COVID-19 заболели 985 346 россиян. Об этом написал портал «Утро.ru».