Россия вернула из Сирии еще 19 детей

Всего за этот год в Россию были возвращены 144 ребенка.

После приземления детей отправили на медицинский осмотр и карантин. После этого их отдадут родственникам и они отправятся в четыре региона: в республики Дагестан и Башкортостан, а также в Саратовскую и Кемеровскую области.

«Мы осуществили последний вылет за детьми в этом году, но работа, конечно, продолжается. Тесты взяты, оформлены документы еще на порядка 100 детей, и в следующем году мы возобновим наши вылеты», — заключила Кузнецова.

Руководитель российско-сирийского межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев Михаил Мизинцев рассказал, сколько денег Россия выделила Сирии в качестве помощи.

«На гуманитарные цели, восстановление электросетей и промышленного производства, объектов религиозного культа Россией выделено более одного миллиарда долларов», — сказал он.

Он добавил, что в рамках межгосударственного взаимодействия российские ведомства и министерства продвигают проекты в разных направлениях. В частности, речь идет о научно-техническом и торгово-экономическом сотрудничестве, а также о жилищном строительстве, природопользовании, медицине и образовании.