Почти 20 человек погибли в массовом ДТП в Китае

По данным правоохранительных органов Китая, авария произошла на трассе на северо-востоке страны. Фургон врезался в трактор и выскочил на встречку, по которой ехала фура.

По предварительным данным, жертвами автокатастрофы стали минимум 18 человек. Один человек получил ранения. Местная полиция сейчас изучает все обстоятельства дорожного происшествия. Авария случилась в 05:40 (00:40 по московскому времени). Информации о причине массового столкновения машин пока нет.