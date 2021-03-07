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    07 марта 2021, 18:52

    Почти 20 человек погибли при взрыве мин в Сирии

    Алена Макаренко

    Как минимум 18 человек погибли и трое пострадали в результате взрыва двух мин в Сирии. Об этом сообщило агентство SANA.

    Почти 20 человек погибли при взрыве мин в Сирии

    Взрывы прогремели в районе Вади аль-Азиб около города ас-Саламия на востоке провинции Хама. Террористы заложили боеприпасы у обочины проезжей части, на мины наехало два автобуса.

    Всех раненых доставили в Национальную больницу города Саламия. Врачи оказывают им необходимую помощь.

    По предварительной информации, фугас заложила террористическая группировка «Исламское государство»*. Боевики участили свои вылазки на востоке страны в последнее время.

    Сирийская Арабская Армия (САА) полностью освободила Хаму от ИГ* в 2018 году. Тогда правительственные силы уничтожили большинство штабов незаконных бандформирований, захватили их оружие и начали разминировать освобожденные территории. Однако боевики, уходившие с этих земель, оставляли за собой мины и самодельные взрывные устройства (СВУ). Они прятали боеприпасы в городах, деревнях и сельскохозяйственных угодьях.

    * «Исламское государство» (ИГИЛ) — террористическая организация, запрещена в России.