Почти 20 человек погибли при взрыве мин в Сирии

Как минимум 18 человек погибли и трое пострадали в результате взрыва двух мин в Сирии. Об этом сообщило агентство SANA.

Взрывы прогремели в районе Вади аль-Азиб около города ас-Саламия на востоке провинции Хама. Террористы заложили боеприпасы у обочины проезжей части, на мины наехало два автобуса.

Всех раненых доставили в Национальную больницу города Саламия. Врачи оказывают им необходимую помощь.

По предварительной информации, фугас заложила террористическая группировка «Исламское государство»*. Боевики участили свои вылазки на востоке страны в последнее время.

Сирийская Арабская Армия (САА) полностью освободила Хаму от ИГ* в 2018 году. Тогда правительственные силы уничтожили большинство штабов незаконных бандформирований, захватили их оружие и начали разминировать освобожденные территории. Однако боевики, уходившие с этих земель, оставляли за собой мины и самодельные взрывные устройства (СВУ). Они прятали боеприпасы в городах, деревнях и сельскохозяйственных угодьях.

* «Исламское государство» (ИГИЛ) — террористическая организация, запрещена в России.