06 сентября 2023, 09:31
Почти 2 тысячи домов и офисов подтопило в Стамбуле из-за ливней
Власти Стамбула: 2 человека погибли, подтопило 1,8 тысячи зданий из-за дождей
Порядка 1,8 тысячи жилых домов, офисов и магазинов Стамбула оказались в воде из-за прошедших вечером 5 сентября ливней. Число жертв увеличилось до двух. Об этом сообщило управление губернатора Стамбула, написал ТАСС.
Речь идет о 32-летнем гражданине Гвинеи Ирамане Кабе и 57-летнем Йылдызе Юртсевене. Ранее сообщалось об одной жертве. Также еще 12 человек пострадали, они находятся в больнице.
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«Предварительно, от наводнения пострадало 1754 жилых дома и офиса. Заблокированных там граждан нет, — заявили в управлении губернатора.
Власти пообещали, что людям при необходимости предоставят общежитие. Медицинские услуги жителям города сейчас оказывают в государственной больнице Башакшехир, а также в больнице Чам и Сакура. Последнее учреждение немного пострадало из-за наводнения.
Сильные дожди началась в Стамбуле около 21:00 во вторник, из-за них подтоплены несколько районов. Уточняется, что на квадратный метр выпало около 125 миллиметров осадков.
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