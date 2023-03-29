Мир 29 марта 2023, 19:28 Почти 180 сигналов о возможной коррупции при освоении помощи Украине получили в США АМР США получило 178 сигналов о возможной коррупции при освоении помощи Украине РИА «Новости»

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Агентство международного развития (АМР) США за 11 месяцев получило 178 сигналов о потенциальной коррупции при освоении помощи Украине. Данные на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса озвучила исполняющий обязанности генерального инспектора агентства Николь Анджарелла, сообщил ТАСС.

«Мой офис получил 178 сообщений, связанных с Украиной. Это на 556% больше, чем за предыдущие 11 месяцев», — уточнила она.

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По словам Анджареллы, увеличение числа сообщений связано с хорошей разъяснительной работой. Люди стали лучше понимать, каким образом можно проинформировать о потенциальном неправомерном использовании средств агентства.

На сегодняшний день, отметила генинспектор, серьезных уголовных выводов, связанных с помощью ведомства Украине, нет. Пока сотрудники ведут два расследования, еще пять находятся на предварительных этапах.