Мир 26 ноября 2023, 18:35 Почти 150 фур застряли в очереди на границе России и Литвы РИА «Новости»: 145 фур ждут очереди для выезда из России в Литву РИА «Новости»

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В очереди из ожидающих выезда в Литву из Калининградской области скопилось 145 фур, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Калининградской таможни. По данным ведомства, 120 грузовиков ждут оформления, а 25 стоят на нейтральной полосе.

Нейтральная полоса — участок, который находится между пунктами пропуска, пояснили в таможне. С 09:00 26 ноября литовские пограничники приняли всего 25 фур.

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«Медленно работают. Три автомобиля в час примерно», — подчеркнули в ведомстве.

В «Росгранстрое» агентству пояснили, что сложившаяся ситуация связана с тем, что из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой на сегодняшний день функционирует лишь МАПП «Чернышевское» (на литовской стороне — «Кибартай»).

На этом погранпереходе из-за этого оказался сконцентрирован весь грузовой трафик. Помимо того, пропуск транспорта на МАПП существенно снизился.