Почти 130 мариупольцев эвакуировали в Безыменное из района «Азовстали»

По гуманитарным коридорам из района комбината «Азовсталь» в Безыменное в среду было эвакуировано 127 жителей Мариуполя, об этом сообщила Народная милиция Донецкой Народной Республики в Telegram-канале.

«Спасение мирных граждан происходит через предоставленные военнослужащими НМ ДНР и ВС РФ гуманитарные коридоры. Возможностью эвакуироваться из-под преступного огня националистов воспользовались 127 человек», — говорится в сообщении.

Ранее еще 28 человек смогли воспользоваться гуманитарными коридорам, жители эвакуировались из прилегающих к промышленной зоне домов. Людей отправили в Новоазовск.

За 18 апреля из Мариуполя вывезли более 500 человек мирного населения, среди них 84 ребенка. Всего с 5 марта в Безыменное было направлено 20 502 человека.

Жительница Мариуполя рассказала, как провела в подвалах завода почти два месяца. Вместе с ней российские военные эвакуировали еще 140 мирных жителей. Все это время горожане не могли выйти из заточения из-за обстрелов со стороны ВСУ.