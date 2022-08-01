Почти 1,2 млрд евро россиян заморозили во Франции из-за персональных санкций ЕС
Власти Франции сообщили о заморозке почти 1,2 млрд евро, принадлежащих россиянам
Власти Франции заблокировали почти 1,2 миллиарда евро, которые принадлежат гражданам России. Объем замороженных средств озвучил руководитель разведывательного подразделения Министерства финансов Гийом Валетт-Вала.
По его словам, средства россиян выявили и заблокировали во время проверок, которые министерство проводило в течение первого квартала этого года. В эту сумму не входят активы ЦБ РФ, сообщил RT.
Валетт-Вала добавил, что такие меры приняли на фоне того, что Евросоюз установил список персональных санкций.
Ограничения против граждан РФ и ряда российских юридических лиц начали вводить с конца февраля. О санкциях, в частности, объявили власти Великобритании, США и ЕС. По данным Bloomberg, больше всего российских активов в Евросоюзе заблокировали Австрия, Бельгия, Германия, Франция, Ирландия и Люксембург.