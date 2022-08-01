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    01 августа 2022, 20:11

    Почти 1,2 млрд евро россиян заморозили во Франции из-за персональных санкций ЕС

    Власти Франции сообщили о заморозке почти 1,2 млрд евро, принадлежащих россиянам

    Ольга Назаркина

    Власти Франции заблокировали почти 1,2 миллиарда евро, которые принадлежат гражданам России. Объем замороженных средств озвучил руководитель разведывательного подразделения Министерства финансов Гийом Валетт-Вала.

    По его словам, средства россиян выявили и заблокировали во время проверок, которые министерство проводило в течение первого квартала этого года. В эту сумму не входят активы ЦБ РФ, сообщил RT.

    Валетт-Вала добавил, что такие меры приняли на фоне того, что Евросоюз установил список персональных санкций.

    Ограничения против граждан РФ и ряда российских юридических лиц начали вводить с конца февраля. О санкциях, в частности, объявили власти Великобритании, США и ЕС. По данным Bloomberg, больше всего российских активов в Евросоюзе заблокировали Австрия, Бельгия, Германия, Франция, Ирландия и Люксембург.