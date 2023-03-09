Мир 09 марта 2023, 22:51 Почти 100 связанных с Россией улиц переименуют в Полтаве «Общественное»: власти Полтавы переименуют 99 улиц и переулков, связанных с Россией Pxhere

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Порядка 99 улиц, названия которых связаны с Россией и СССР, переименуют в украинском городе Полтава. Об этом сообщило местное издание «Общественное».

По словам замдиректора коммунальной организации «Институт развития города» Алексея Довгаля, перечень улиц уже определили.

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«Это уже касается больше коммунистических символов. Это переулок Матросова и так далее», — сказал он.

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Решение по новым обозначениям улиц приняли на заседании исполкома. Зампредседателя рабочей группы по смене топонимов в Полтавской общине Леонид Булава заявил, что переименованию подлежат названия в честь российских или советских военных деятелей, героев войны, политиков или событий.

Голосование состоится в онлайн-формате с 15 по 29 марта. По его итогам предварительно определят новые названия улиц, а результаты передадут в топонимическую комиссию. Окончательное утверждение пройдет на сессии городского совета.

Киевские власти также переименовывают названия улиц, связанных с Россией. Так, горсовет украинской столицы сообщил о смене топонимов, которые носили имена советского генерала, русских писателей и композитора.