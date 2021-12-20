Почти 100 поклонников Тейлор Свифт подхватили коронавирус

Не менее 97 человек заразились коронавирусом на вечеринке в честь переиздания альбома Тейлор Свифт в Сиднее. Сообщение об этом опубликовала служба здравоохранения Нового Южного Уэльса в Австралии.

Мероприятие, на котором поклонники творчества певицы массово заболели, называлось On Repeat: Taylor Swift Red Party и прошло 10 декабря в The Metro Theatre. Помещение вмещало в себя 1100 человек.

Местная служба здравоохранения сообщила всем, кто был на событии, что они должны немедленно сдать тест на коронавирус и изолироваться на семь дней. Такие же меры должны предпринять и все те, кто с ними контактировал. Если требования не будут выполнены, нарушители получат штрафы. Таким образом власти выразили обеспокоенность случившимся, равно как и новым штаммом вируса «омикрон».

Еще одно массовое заражение произошло в испанском городе Малага. Тогда почти 70 медиков заразились коронавирусом на корпоративной вечеринке по случаю Рождества. После российский иммунолог напоминал, что на новогодних праздниках на работе минимизировать риски можно только в том случае, если пускать на них переболевших и вакцинированных.