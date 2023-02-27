Мир 27 февраля 2023, 04:28 Почти 100 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными Unsplash

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В ходе столкновений с израильской армией на Западном берегу Иордана пострадали 98 палестинцев, заявили в палестинском Красном Полумесяце. Об этом сообщило РИА «Новости».

Израильские поселенцы напали на палестинцев в Хураре. Затем к месту происшествия прибыли израильские военные, они оказали поддержку переселенцам. Руководство Палестины возложило ответственность за инцидент на правительство Израиля.

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Несмотря на регулярные столкновения палестинцев с военными, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не стремится к эскалации.

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В конце января израильские военные под предлогом зачистки террористом провели операцию в районе лагеря беженцев в Дженине. В результате оперативных мероприятий погибли не менее девяти палестинцев.

Накануне в Израиле приняли закон о смертной казни. Наказание распространяется на тех, кто совершает преступление на почве расизма или с целью нанесения вреда израильскому государству.