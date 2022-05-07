Почти 100 детей заболели неизвестным гепатитом в ЕС

Около 95 случаев заражения детей неизвестным типом гепатита выявили в Европе. Об этом рассказали авторы издания Euractiv. В их распоряжении оказались данные Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).

«На момент 5 мая примерно 95 случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей в возрасте 16 лет и младше были зафиксированы в 15 странах ЕС — Европейской экономической зоны», — сообщили журналисты западного издания.

Больше всего случаев заражения новым типом гепатита выявили в Италии и Испании. В этих странах вирус нашли у 35 и 22 детей соответственно. В Нидерландах и Дании выявлено по шесть случаев. Врачи Ирландии зафиксировали меньше пяти случаев заражения неизвестным гепатитом. Португальские и румынские медики сообщили о восьми положительных анализах. По два случая зафиксировали в Австрии, на Кипре, во Франции и в Норвегии. В Германии, Польше и Словении выявили по одному случаю.

Одними из первых о случаях заражения неизвестным гепатитом заявили врачи Голландии и Дании. Чуть ранее подобная информация поступила из Испании, Англии и Ирландии. Известно, что в Испании неизвестный гепатит выявили у ребенка, который ждал трансплантацию печени.