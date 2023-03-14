Мир 14 марта 2023, 18:20 Порядка 100 человек погибли в результате циклона в Малави

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Жертвами непогоды и циклона «Фредди», обрушившегося на юг государства Малави, стали минимум 99 человек. Об этом сообщил CNN со ссылкой на представителя Департамента по борьбе со стихийными бедствиями Чарльза Калемба.

По данным RT, больше всего от природной стихии пострадал город Блантайр, который является финансовым центром государства — там погибли 85 человек.

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Отмечается, что в связи с циклоном правительство страны объявило чрезвычайное положение.

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