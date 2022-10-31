Почти 100 человек погибли из-за шторма «Налджи» на Филиппинах | 360°

Мир 31 октября 2022, 05:02 Почти 100 человек погибли из-за шторма «Налджи» на Филиппинах Жертвами тропического шторма «Налджи» на Филиппинах стали 98 человек Pxhere

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Тропический шторм «Налджи» на Филиппинах затронул более 1,8 миллиона человек. Такая цифра следует из отчета государственной Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий. Сообщается о 98 погибших.

Смерть людей, как указано, наступала в результате утопления или оползня, либо от полученных в результате удара от упавших деревьев травм. Один мужчина скончался от остановки сердца из-за переохлаждения.

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Из-за шторма пострадали 69 человек, еще 63 числятся пропавшими без вести. В общей сложности, бедствие затронуло свыше 1,8 миллиона человек.

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Более 4,1 тысячи домов и 37 объектов инфраструктуры разрушены. Среди них мосты, дороги, школы и правительственные здания. «Налджи» коснулся девяти аэропортов страны, только два из них сейчас работают. Из-за разгула стихии отменили 444 рейса.

Жители 263 городов испытывали проблемы с энергоснабжением. Сейчас в 94 из указанных населенных пунктов его уже восстановили. Перебои со связью зафиксировали в 45 населенных пунктах, с водоснабжением — в восьми.

«Налджи» коснулся 67 провинций в семи регионах страны. Тропический шторм в юго-западном направлении движется по острову Минданао. Его скорость 20 километров в час.