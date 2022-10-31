Почти 100 человек погибли из-за шторма «Налджи» на Филиппинах | 360°

31 октября 2022, 05:02
Почти 100 человек погибли из-за шторма «Налджи» на Филиппинах
Жертвами тропического шторма «Налджи» на Филиппинах стали 98 человек
Тропический шторм «Налджи» на Филиппинах затронул более 1,8 миллиона человек. Такая цифра следует из отчета государственной Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий. Сообщается о 98 погибших.
Смерть людей, как указано, наступала в результате утопления или оползня, либо от полученных в результате удара от упавших деревьев травм. Один мужчина скончался от остановки сердца из-за переохлаждения.
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Из-за шторма пострадали 69 человек, еще 63 числятся пропавшими без вести. В общей сложности, бедствие затронуло свыше 1,8 миллиона человек.
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Более 4,1 тысячи домов и 37 объектов инфраструктуры разрушены. Среди них мосты, дороги, школы и правительственные здания. «Налджи» коснулся девяти аэропортов страны, только два из них сейчас работают. Из-за разгула стихии отменили 444 рейса.
Жители 263 городов испытывали проблемы с энергоснабжением. Сейчас в 94 из указанных населенных пунктов его уже восстановили. Перебои со связью зафиксировали в 45 населенных пунктах, с водоснабжением — в восьми.
«Налджи» коснулся 67 провинций в семи регионах страны. Тропический шторм в юго-западном направлении движется по острову Минданао. Его скорость 20 километров в час.
Шторм
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