Мир 20 марта 2023, 04:04 Почти 10 тысяч украинских призывников сбежали из страны — СМИ «Главком»: почти 10 тысяч уехавших из Украины призывников не вернулись обратно РИА «Новости»

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Временная следственная комиссия Верховной рады обнародовала отчет, согласно которому 9373 мужчины призывного возраста покинули Украину и не вернулись обратно Это почти 11% всех, кто получил разрешение на выезд, сообщило местное издание «Главком».

Подсчет провели при помощи электронной системы «Путь». Она позволяет выехать из страны в волонтерских или гуманитарных целях во время военного положения, но с обязательным условием вернуться.

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«В результате 9373 мужчины призывного возраста не вернулись на Украину во время военного положения. Это составляет 11,1% от общего количества лиц, которые воспользовались правом на выезд», — говорится в отчете.

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Статистику собрали за период с 24 февраля по 31 декабря 2022 года. Больше всех уехавших значатся на Западной Украине. Это жители из Волынской, Тернопольской, Львовской областей.

Всего же в систему «Путь» внесли 96 442 мужчины, которым разрешили выехать за пределы Украины с обязательным условием вернуться. Успешно воспользовались таким разрешением 66 374 человека.

Ранее Министерство культуры Украины призвало ужесточить процедуру выезда за границу мужчин, годных к службе в армии. Это произошло из-за ситуации со стендап-комиком, который уехал и не захотел возвращаться в страну для участия в боевых действиях.