Почти 10% литовцев оказались за чертой бедности. Они работают на полную ставку

В Литве за чертой бедности живут почти 20% жителей. При этом 10% малоимущих работают на полную ставку, но все равно остаются в тяжелом материальном положении.

По данным Dеlfi, в прошлом году почти 560 000 жителей Литвы жили за чертой бедности. Главным образом это одинокие пенсионеры и безработные.

Депутаты Миндаугас Линге и Линас Кукурайтис при этом указали, что статистка по бедности опаздывает на несколько лет. Реальная ситуация станет понятнее через два года. По мнению Линге, для более точного представления о положении жителей следует опираться на данные о том, сколько литовцев вынуждены просить продовольственные пайки, обращаться за компенсациями за отопление и соцпомощью в муниципалитеты.

«Самое страшное, что среди людей, живущих в условиях абсолютной бедности, 10% — это те, кто работает на полную ставку. Если ты работаешь, по моему мнению, ты не должен бедствовать», — подчеркнул Кукурайтис.

По его словам, если взять минимальную зарплату (около 600 евро — прим. ред.), то человека, который получает ее и живет с детьми, автоматически можно считать бедствующим. На фоне растущих цен и услуг такой суммы не хватает. Тем более когда есть семья.

«Даже огромные усилия по повышению пенсий, других выплат не могут угнаться за растущей инфляцией. Это значит, что доходы у людей меньше», — добавил он.

По его мнению, положение части населения спасло бы повышение необлагаемого налогами минимума до минимальной зарплаты.