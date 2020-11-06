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    06 ноября 2020, 09:43

    Почта США не смогла доставить более 150 тысяч бюллетеней к окончанию выборов

    Анастасия Калинина

    Почтовая служба США не смогла доставить более 150 тысяч бюллетеней на избирательные участки до окончания голосования во вторник, 3 ноября. Вероятно, это еще не окончательная цифра, которая может увеличиться. Об этом со ссылкой на ведомство сообщила газета The Washington Post.
    Почта США не смогла доставить более 150 тысяч бюллетеней к окончанию выборов

    По их данным, около 12 тысяч бюллетеней приходятся на пять штатов, как раз там, где победитель еще не определился. Из-за того, что в штатах действуют разные законы, эти бюллетени могут либо засчитать, либо вовсе признать недействительными.

    Действующий президент Дональд Трамп несколько раз критиковал способ голосования по почте. По его мнению, это чревато подтасовками и фальсификациями. Также из-за такого способа сильно замедляется процесс подведения итогов президентских выборов.

    В четверг Трамп заявил, что если считать «легальные голоса», то голосование прошло в его пользу. Он также добавил, что подаст судебные иски во все штаты, где победил Джо Байден.

    По данным на 4 ноября, Джо Байден получил самое большое количество голосов избирателей в истории страны во время выборов. Однако итоги еще не подведены, подсчет голосов продолжается.