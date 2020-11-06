Почта США не смогла доставить более 150 тысяч бюллетеней к окончанию выборов

По их данным, около 12 тысяч бюллетеней приходятся на пять штатов, как раз там, где победитель еще не определился. Из-за того, что в штатах действуют разные законы, эти бюллетени могут либо засчитать, либо вовсе признать недействительными.

Действующий президент Дональд Трамп несколько раз критиковал способ голосования по почте. По его мнению, это чревато подтасовками и фальсификациями. Также из-за такого способа сильно замедляется процесс подведения итогов президентских выборов.

В четверг Трамп заявил, что если считать «легальные голоса», то голосование прошло в его пользу. Он также добавил, что подаст судебные иски во все штаты, где победил Джо Байден.

По данным на 4 ноября, Джо Байден получил самое большое количество голосов избирателей в истории страны во время выборов. Однако итоги еще не подведены, подсчет голосов продолжается.