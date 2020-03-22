«Почта России» временно прекратила сообщение с 15 странами

Это случилось из-за того, что некоторые государства временно прекратили обработку международной почты. Поэтому пока не имеет смысла отправлять туда посылки и письма. Отправка возобновится сразу после того, как ограничения снимут.

В список этих стран вошли Монголия, Кувейт, Ливия, Перу, Молдавия, Шри-Ланка, Тунис, Каймановые Островова, Французская Полинезия, Ливан, Филиппины, Мальдивы, Остров Пасхи, Мьянма и Эквадор.

«Все эти государства временно не обрабатывают ни входящую, ни исходящую международную почту, в результате мероприятий по борьбе с распространением коронавируса», — указали в «Почте России».

В «Почте России» также отметили, что пока в мире не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом через пересылаемые предметы.

Ранее сообщалось, что AliExpress пообещал доставить задержанные посылки из Китая в Россию в течение 10 дней.