Почта Китая определила риск передачи коронавируса через посылки
Заместитель отдела по контролю за рынком Государственного почтового управления Китая Хоу Яньбо отметил, что существует лишь маленькая вероятность заразиться коронавирусом через посылки. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Почта и компании экспресс-доставки обеззараживают все конверты, посылки и транспортные средства, которыми они доставляются, полностью запрещена перевозка диких животных, поэтому всем можно успокоиться, не нужно отказываться принимать обычные посылки», — пояснил Яньбо.
По информации сайта RT, замотдела уточнил, что вирус передается воздушно-капельным и контактным путем. Не стоит бояться заражения через посылки из Китая, однако после получения лучше все-таки помыть руки.