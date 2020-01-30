Почта Китая определила риск передачи коронавируса через посылки

«Почта и компании экспресс-доставки обеззараживают все конверты, посылки и транспортные средства, которыми они доставляются, полностью запрещена перевозка диких животных, поэтому всем можно успокоиться, не нужно отказываться принимать обычные посылки», — пояснил Яньбо.

По информации сайта RT, замотдела уточнил, что вирус передается воздушно-капельным и контактным путем. Не стоит бояться заражения через посылки из Китая, однако после получения лучше все-таки помыть руки.