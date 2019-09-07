  • Почетной императрице Японии диагностировали онкологию

    07 сентября 2019, 09:52

    Андрей Иванов

    Врачи выявили у бывшей императрицы Митико Японии рак груди на ранней стадии. Как сообщило агентство Assosiated Press со ссылкой на пресс-службу императорского дворца, после сентября планируется операция
    Почетной императрице Японии диагностировали онкологию

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    Врачи обнаружили у Митико рак в ходе планового медицинского осмотра в июле 2019 года. Ранее у нее были выявлены проблемы с сердцем.

    Медики отметили, что почетная императрица похудела за последние месяцы и связали это с подготовкой и посещением мероприятий, связанных с отречением от престола ее мужа Акихито и коронацией сына Нарухито.

    Ей рекомендовали больше отдыхать, чтобы набраться сил перед предстоящим хирургическим вмешательством.

    Митико — первая в истории Японии императрица, чья родословная никак не связана с монархической династией. Она дочь японского промышленника. Митико и Акихито познакомились на теннисном корте. Свадьбу влюбленные сыграли вопреки многовековым традициям, чем привнесли изменения в японское общество.

    Супруги сами воспитывали своих детей и постоянно выходили в народ. Их искренние отношения помогли завоевать уважение и любовь жителей Японии.