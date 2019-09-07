Почетной императрице Японии диагностировали онкологию

Новый император Японии обратился к народу Подробнее

Врачи обнаружили у Митико рак в ходе планового медицинского осмотра в июле 2019 года. Ранее у нее были выявлены проблемы с сердцем.

Медики отметили, что почетная императрица похудела за последние месяцы и связали это с подготовкой и посещением мероприятий, связанных с отречением от престола ее мужа Акихито и коронацией сына Нарухито.

Ей рекомендовали больше отдыхать, чтобы набраться сил перед предстоящим хирургическим вмешательством.

Митико — первая в истории Японии императрица, чья родословная никак не связана с монархической династией. Она дочь японского промышленника. Митико и Акихито познакомились на теннисном корте. Свадьбу влюбленные сыграли вопреки многовековым традициям, чем привнесли изменения в японское общество.

Супруги сами воспитывали своих детей и постоянно выходили в народ. Их искренние отношения помогли завоевать уважение и любовь жителей Японии.