Украинский политик объяснил, почему Зеленский хуже Порошенко

Владимира Зеленского назвали худшим президентом, чем Петр Порошенко. При нем лишили лицензии один из телеканалов и отменили постановление о максимальном росте тарифов.

Мнение о нынешнем украинском лидере высказала в интервью телеканалу NewsOne бывший министр юстиции страны Елена Лукаш. Запись эфира опубликована на YouTube.

«При Петре Порошенко не забирали лицензию у 112 канала, а при Зеленском забрали», — заметила политик.

По словам Лукаш, при Владимире Гройсмане, который занимал должность премьер-министра Украины при Порошенко, было установлено постановление о максимальном росте тарифов. Когда к власти пришел Зеленский, его отменили.

Кроме того, при правительстве Гройсмана минимальную зарплату пытались поднять до пяти тысяч гривен. Позже, уже при Зеленском, ее зафиксировали на уровне чуть более четырех тысяч.

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Экс-министр заметила, что при этом сформированное Владимиром Зеленским правительство на 90% состоит из «тех же лиц». В кабинет министров вошли представители как Арсения Яценюка, так и Владимира Гройсмана. Подобный состав политик назвала сомнительным и подозрительным.

«Дискурсы „свой — чужой“, „правильный журналист и не правильный“, „важно — не важно“, „ценности революции или антигерои“. Все остается и приумножается», — подчеркнула Елена Лукаш.