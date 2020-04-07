По его словам, «в Туркменистане нет ни одного зарегистрированного случая» заражения, и в стране «не принято упоминать эту болезнь».

Также Исаев рассказал, что в Туркменистане «принимаются жесткие профилактические меры»: «еще в феврале прекратили любые контакты с соседними странами, как только там появились первые случаи коронавируса», «также власти ограничили транспортные перевозки между городами внутри страны», «на вокзалах измеряют температуру и при „плохих показателях“ направляют к врачам», «общественный транспорт моют хлоркой, а тюрьмы закрывают для посещений».

«Примечательно то, что все эти профилактические меры были внедрены еще в феврале, как только пандемия из Китая пошла по миру», — уточнил мужчина.