Почему Украина хочет ослабить карантин? Мнение эксперта

По его мнению, подобное заявление «перекликается с тем, что недавно в том же духе заявлял Трамп — мол, американская экономика не может мириться с состоянием изолированности». Оленченко предполагает, что власти Украины сообщили об этом «для того, чтобы оно стало успокоительным для украинского бизнеса», и «не исключено, что и Шмыгаль, и Зеленский испытывают серьезное давление со стороны представителей бизнеса».

«Но в любом случае заявление звучит как-то незрело и вопреки европейской и глобальной тенденции в вопросе борьбы с коронавирусом», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что главврач «коронавирусной» Коммунарки Денис Проценко инфицирован коронавирусом. После появления сообщений об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Владимира Путина регулярно проверяют на коронавирус. Лидер страны посетил больницу 24 марта.