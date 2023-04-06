Мир 06 апреля 2023, 02:28 «Почему-то смешно». Первая леди Польши обратилась к чете Зеленских на русском языке Ведущая Скабеева заметила, что жена президента Польши приветствовала Зеленского на русском Freepik.com

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Супруга президента Польши Агата Корнхаузер-Дуда обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому и его жене Елене на русском языке. Об этом в Telegram-канале написала телеведущая Ольга Скабеева.

«Зеленский сказал на мове „добрый ранок“, а в ответ получил от жены польского президента Агаты: „добрый день“ на чистом русском. Почему-то смешно», — отметила журналистка.

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Чета Зеленских посетила Варшаву с официальным визитом. Приветствие первой леди Польши на русском языке не повлияло на ход встречи. Президент Республики Анджей Дуда наградил Зеленского орденом Белого Орла — высшей государственной наградой Польши, ее вручают только почетным гражданам и высокопоставленным гостям.

В ходе встречи Зеленский заявил, что в дальнейшем между народами Украины и Польши исчезнут все границы, а для этого нужно «еще немного пройти бок о бок» и «победить». Главной темой поездки президента Украины в Польшу стало обсуждение очередной военной помощи стране.