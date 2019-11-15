Российский сенатор объяснил, почему США угрожают санкциями Египту за Су-35

США пригрозили Египту санкциями в случае покупки у России истребителей Су-35. Вашингтон пугает ограничительными мерами из-за того, что российское вооружение превосходит американское, и страны это понимают. Такое заявление сделал «360» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Они (США — прим. ред.) понимают, что С-400 ценятся лучше и по качеству и своим характеристикам, чем Patriot, который они пытаются, извините за не литературное слово, впарить всем странам. Они (страны — прим. ред.) начали постепенно от них отказываться, поэтому США начинают угрожать», — пояснил Джабаров.

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Он также напомнил ситуацию с Турцией, когда Вашингтон требовал отказаться от поставок российских систем С-400 и предложил свой Patriot. США грозились ввести санкции против Анкары, но турецкая сторона не стала отменять закупку.

«Я думаю, что пример Турции, Индии и других стран у Египта есть, и я думаю, что они все-таки пойдут на эту сделку», — сказал сенатор.

Джабаров отметил, что российская техника проявила себя именно в боевых условиях. Например, при вооруженном конфликте в Сирии. В свою очередь американская техника не смогла защитить НПЗ в Саудовской Аравии во время атаки дронов.

«Лучшей рекламы, чем использование в реальных боевых условиях, для оружия нет. Американское оружие здесь откровенно проигрывает, поэтому я думаю, что интерес к С-400 и другим нашим системам существенно возрастет», — добавил он.

По словам сенатора, трудно сказать, чем обернутся угрозы США для Египта, потому что «Америка весь мир в последнее время наказывает».

«Нужно спокойно относиться. Я думаю, что египтяне убедились, что в свое время американцы их предали, когда бросили Мубарака и поддержали Мурси. Поэтому особой веры у египтян к американцам, мне кажется, сейчас нет», — заключил Джабаров.

В марте 2019 года Россия и Египет подписали сделку на поставку более 20 российских истребителей Су-35. После этого госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер отправили письмо министру обороны Египта Мухаммеду Заки. Вашингтон заявил, что Каир попадет под санкции, если начнет поставку техники.