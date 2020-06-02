Почему собаки спасают своих хозяев? Выяснили американские ученые

В ходе исследования специалисты наблюдали за поведением 60 собак, чьих хозяев поместили в клетку, которую животное могло с легкостью открыть. Эксперимент показал, что своего хозяина готовы спасти более трети собак.

Однако многие из них не знали, как именно это сделать. Чтобы проверить способности животных и привлечь их внимание, в клетку с человеком поместили лакомство.

По мнению ученых, почти равное количество собак, открывших клетку и ради хозяина, и ради еды говорит о том, что они рассматривают как вознаграждение и то, и другое. Отмечается, что животные пытались помочь запертому хозяину даже без дрессировки, и переживали, если им этого не удавалось сделать.

В свою очередь финские ученые начали тренировать собак распознавать зараженных коронавирусом.

«Мы уже давно тренируем собак, используя их для выявления ряда заболеваний. Но в этот раз было особенно радостно видеть, насколько быстро собаки научились распознавать типичный для COVID-19 запах», — признались специалисты.