Эксклюзив 20 марта 2023, 10:04 «Почему наши СМИ не говорят об этом?» Француженка рассказала неудобную правду о Донбассе Француженка Нэан приехала в Донбасс, чтобы рассказать о нем правду, и осталась в России Кристель Нэан / "ВКонтакте"

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Французская журналистка Кристель Нэан приехала в Донбасс семь лет назад, потому что не верила тому, что рассказывали СМИ в ее стране о военном конфликте и хотела узнать правду. Она убедилась, что все действительно обстоит иначе, а еще — осталась в Донбассе и уже не вернется на родину. Нэан рассказала «360», что видела, как начинался Майдан.

«Я тогда поняла, что есть проблема с французскими СМИ. Нам сказали, что революцию сделали бабушки и студенты. А я видела неонацистов, которые бросали коктейль Молотова в „Беркут“. Я подумала: а почему наши СМИ не говорят об этом?» — вспомнила журналистка.

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В Донецке тогда открылось международное информационное агентство, и Кристель сразу влилась в работу, начала учить русский язык. Информационное агентство закрылось, но к тому времени журналистка уже поняла, что у нее русская душа, и никуда не уехала. Сейчас Кристэль трудится как независимый журналист, работает дома и сама монтирует и выкладывает репортажи в соцсети.

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«Много людей, которые говорят мне: „Спасибо, что ты есть, что ты даешь нам информацию“», — поделилась она.

Репортажи француженки есть и на YouTube. Восемь месяцев назад платформа отметила страйками ее самые популярные публикации — из Мариуполя.

«Большой скандал был из-за видео с чеченцами. Я сделала интервью. Люди во Франции были в шоке. Чеченцы оказались приятными, вежливыми людьми. На Западе люди думают, что чеченцы — это варвары», — рассказала журналистка.

Кристель давно обжилась в Донбассе: взяла из приюта собаку Луну, накупила книг, обзавелась фермерским хозяйством — держит кур, коз. Кристель, смеясь, показала «360» свой «евросарай» — так его называют соседи.

В доме есть печка, которая очень выручает зимой, когда при обстрелах пропадает электричество. Частный дом, где живет Нэан, не раз подвергался обстрелам. Летом уничтожили и ее старый автомобиль — женщина уверена, что не случайно.

«После того как моя машина была уничтожена, мне писали — какая жалость, что ты не умерла. Я уже шесть лет на сайте „Миротворец“ и случиться может все что угодно. Когда я узнала про смерть Дарьи Дугиной, то не могла понять, как они оставили машину на парковке и даже не проверили после», — призналась француженка.

Сама она, если оставляет свою машину на парковке больше чем на пять минут, потом всегда проверяет подвеску.

Несколько лет назад Кристель организовала пресс-тур в Донбасс для французских активистов. Из министерства иностранных дел ее страны пришло письмо — журналистку предупреждали об уголовном преследовании за организацию опасной поездки. Она признается: давно поняла, что возвращаться на родину опасно.

«В прошлом году мы видели, что случилось с Адрианом Боке. Он вернулся во Францию из Донбасса, его арестовали, пытали, он попал в больницу. Слава богу, его адвокат использовал это, и Адриан вернулся в Москву. Они могут сделать со мной то же самое», — уверена женщина.

Полную версию интервью смотрите на всех площадках «360».