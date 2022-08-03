Экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что не намерен извиняться за дружеские отношения с президентом РФ Владимиром Путиным и поддержку контактов с Россией. На критику политик ответил в интервью телеканалу RTL/ntv.

По мнению Шредера, кризис на Украине можно разрешить путем переговоров, тем более что Россия была готова к ним. Но, как подчеркнул он, Евросоюз не прикладывает усилий для того, чтобы наладить контакт, написало РИА «Новости».

«Я не хочу отнимать работу по посредничеству у кого-либо в правительстве. Но почему я должен прекращать переговоры, которые возможны с юридической точки зрения. <…> Хорошая новость в том, что Кремль хочет урегулирования путем переговоров», — отметил экс-канцлер.

Комментируя критические замечания в свой адрес из-за контактов с РФ, Шредер исключил возможность разрыва отношений с российской стороной.

«Действительно ли личное дистанцирование от Владимира Путина принесет кому-то пользу? Я принял определенные решения, и я их поддерживаю. И дал понять: возможно, я снова смогу быть полезным. Так почему я должен за это извиняться?» — заключил он.

Ранее бывший канцлер Германии возложил ответственность за проблемы с турбиной для газопровода «Северного потока» на компанию Siemens Energy, сообщал RT.