Мир 24 ноября 2023, 11:53 «Почему для общества это такая страшная тема». Бывшую чиновницу удивили не желающие мобилизоваться украинцы Экс-замглавы Минобороны Украины Маляр призвала людей к мобилизации Keystone Press Agency / Global Look Press

Читать 360tv в

Вооруженным силам Украины не хватило не только оружия, но и солдат. Бывшего заместителя министра обороны Анну Маляр удивило, что украинцы не захотели участвовать в мобилизации. В интервью сайту LIGA.net она призвала смириться с необходимостью участвовать в боевых действиях.

«У нас есть такая проблема, у нас меньше оружия. И мы не должны бояться об этом говорить. И я откровенно не понимаю, почему для общества это такая страшная тема — мобилизация», — сказала она.

Реклама

Анна Маляр предупредила, что обстоятельства изменились. Украинская армия перешла в оборону, а российская добивается ее истощения. Она призвала общество поступить «по-взрослому», смириться с отсутствием хороших новостей и непопулярными мерами.

Верховная рада продлила мобилизацию и военное положение на Украине до 14 февраля 2024 года. Медкомиссии упростили требования к здоровью призывников, а власти задумались об экстрадиции уклонистов из Европы.