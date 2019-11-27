Побывавшая в аварии в Доминикане россиянка намерена требовать компенсацию

Пострадавшая в ДТП в Доминикане москвичка Едена Тылечкина сообщила «360», что собирается требовать возмещения за полученную морально-психологическую травму. Она намерена выяснить у своего туроператора ANEX Tour, каким образом это лучше сделать.

Елена сообщила, что открыта «горячая линия», и все пострадавшие могут получить консультацию. Она уже прошла процедуру УЗИ и врачи сказали, что травм и повреждений нет.

Страховая компания опровергла ампутацию рук пострадавшей в Доминикане россиянки Подробнее

Ущерб здоровью пострадавших пассажиров будет возмещен за счет страховки, но как получить компенсацию за испорченный отпуск и полученную психологическую травму еще предстоит выяснить.

Москвичка призналась, что не знает, что стало причиной аварии, так как сидела в автобусе на последнем месте, и не видела, что происходит на дороге.

«Я видела оторванные кисти у женщины лет 30-ти. Двое детей, которые ехали вместе с родителями в аэропорт, серьезных травм не получили. Одна физически не пострадала, другая получила синяк на колене», — сообщила женщина.

Елена сообщила, что скорая приехала на место аварии через десять минут, воду пассажирам предоставили еще раньше. Возможно, потому, что автобус только выехал из города, до места прибытия оставалось ехать еще около часа.

Москвичка сообщила, что из 39 пассажиров в Россию вернулись только семь. Все остальные получают медицинскую помощь в Доминикане.