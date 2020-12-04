Побежал и схватил за хвост: щенок оказался причиной сломанной ноги Байдена

«Щенок бросил передо мной мячик. Я проходил по небольшому коридору по пути в спальню. И я схватил мячик, а он побежал. Я, шутя, побежал за ним и схватил за хвост. А потом он поскользнулся на коврике, а я споткнулся об этот коврик. Так это и произошло», — рассказал Байден.

После этого избранный президент отправился в больницу. Его лечащий врач сделал компьютерную томографию и диагностировал трещины в правой лодыжке. Теперь Байдену в течение нескольких недель придется носить специальный ботинок. В ноябре лидеру Демократической партии исполнилось 78 лет. Действующий президент Дональд Трамп не остался в стороне и пожелал своему сопернику скорейшего выздоровления.

Президентские выборы в Америке прошли 3 ноября, но официальные итоги еще не подведены. По предварительной информации, победил Джо Байден. Но Дональд Трамп не намерен соглашаться с поражением и через суд требует обжаловать результаты голосования.