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    04 декабря 2020, 09:24

    Побежал и схватил за хвост: щенок оказался причиной сломанной ноги Байдена

    Анастасия Калинина

    На прошлой неделе демократ Джо Байден повредил ногу. Как выяснилось, травму он получил во время бега за своей собакой. Он споткнулся об коврик и упал. Об этом политик рассказал в интервью CNN.
    Побежал и схватил за хвост: щенок оказался причиной сломанной ноги Байдена

    «Щенок бросил передо мной мячик. Я проходил по небольшому коридору по пути в спальню. И я схватил мячик, а он побежал. Я, шутя, побежал за ним и схватил за хвост. А потом он поскользнулся на коврике, а я споткнулся об этот коврик. Так это и произошло», — рассказал Байден.

    После этого избранный президент отправился в больницу. Его лечащий врач сделал компьютерную томографию и диагностировал трещины в правой лодыжке. Теперь Байдену в течение нескольких недель придется носить специальный ботинок. В ноябре лидеру Демократической партии исполнилось 78 лет. Действующий президент Дональд Трамп не остался в стороне и пожелал своему сопернику скорейшего выздоровления.

    Президентские выборы в Америке прошли 3 ноября, но официальные итоги еще не подведены. По предварительной информации, победил Джо Байден. Но Дональд Трамп не намерен соглашаться с поражением и через суд требует обжаловать результаты голосования.