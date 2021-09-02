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    02 сентября 2021, 22:32

    Жертвами урагана «Ида» стали 23 жителя восточного побережья США

    Анатолий Минкин

    Ураган «Ида» обрушился на восточные штаты США. Режим чрезвычайной ситуации ввели власти Нью-Йорка, Нью-Джерси, Пенсильвании и Мэриленда. Пока известно о гибели 23 человек. Как сообщил телеканал CNN, это не окончательное количество жертв, так еще продолжаются разборы завалов уничтоженных стихией домов.

    Жертвами урагана «Ида» стали 23 жителя восточного побережья США

    Самое большое количество погибших пришлось на нью-йоркский район Квинс. Спасаясь от урагана люди прятались в подвалы домов. В результате погибли 12 человек, которые не смогли выбраться из затопленных помещений. Один мужчина погиб, выйдя из машины в округе Вестчестер. Его унес бурный поток реки.

    Четверо жителей Нью-Джерси утонули из-за вышедшей из берегов реки Элизабет. Еще одной жертвой наводнения стал мужчина, чей автомобиль бурные потоки воды выбросил в реку.

    В Пенсильвании зарегистрировали три смертельных случая, связанных с «Идой», сообщил председатель окружного совета Вэл Акруш. Подробности происшествия он не привел. Известно, что в городе Мейплвуд 50-летний мужчина погиб при попытке пересечь бурный поток реки. Его тело нашли в трех нескольких километрах к западу.

    В Мэриленде в одном из затопленных домов нашли тело 19-летнего подростка. Его смерть также приписали урагану.

    В пострадавшие штаты прибыли спасатели. На лодках они осматривают уцелевшие дома, чтобы эвакуировать жителей. По оценке руководителя управления по чрезвычайным ситуациям Пенсильвании, только в его штате спасли несколько тысяч человек.

    Шторм парализовал работу метро Нью-Йорка. Работали только две линии. Многие жители не понимали, как им попасть домой. Движение возобновилось только на некоторых линиях. Ограничили работу и пригородные электрички. Руководство объяснило это тем, что на многих участках ветер оборвал провода электросетей. В международном аэропорту Либерти» отменили более 350 рейсов.