Жертвами урагана «Ида» стали 23 жителя восточного побережья США

Ураган «Ида» обрушился на восточные штаты США. Режим чрезвычайной ситуации ввели власти Нью-Йорка, Нью-Джерси, Пенсильвании и Мэриленда. Пока известно о гибели 23 человек. Как сообщил телеканал CNN, это не окончательное количество жертв, так еще продолжаются разборы завалов уничтоженных стихией домов.

Самое большое количество погибших пришлось на нью-йоркский район Квинс. Спасаясь от урагана люди прятались в подвалы домов. В результате погибли 12 человек, которые не смогли выбраться из затопленных помещений. Один мужчина погиб, выйдя из машины в округе Вестчестер. Его унес бурный поток реки.

Четверо жителей Нью-Джерси утонули из-за вышедшей из берегов реки Элизабет. Еще одной жертвой наводнения стал мужчина, чей автомобиль бурные потоки воды выбросил в реку.

В Пенсильвании зарегистрировали три смертельных случая, связанных с «Идой», сообщил председатель окружного совета Вэл Акруш. Подробности происшествия он не привел. Известно, что в городе Мейплвуд 50-летний мужчина погиб при попытке пересечь бурный поток реки. Его тело нашли в трех нескольких километрах к западу.

В Мэриленде в одном из затопленных домов нашли тело 19-летнего подростка. Его смерть также приписали урагану.

В пострадавшие штаты прибыли спасатели. На лодках они осматривают уцелевшие дома, чтобы эвакуировать жителей. По оценке руководителя управления по чрезвычайным ситуациям Пенсильвании, только в его штате спасли несколько тысяч человек.

Шторм парализовал работу метро Нью-Йорка. Работали только две линии. Многие жители не понимали, как им попасть домой. Движение возобновилось только на некоторых линиях. Ограничили работу и пригородные электрички. Руководство объяснило это тем, что на многих участках ветер оборвал провода электросетей. В международном аэропорту Либерти» отменили более 350 рейсов.