Побережье Пуэрто-Рико сильно тряхнуло
Землетрясение магнитудой 6 произошло у берегов Пуэрто-Рико. Его очаг залегал на глубине 10 километров, сообщили в Геологической службе США.
Эпицентр землетрясения располагался в 62 километрах на северо-запад от города Сан-Антонио. Оно было зафиксировано в 03:23 по местному времени (06:23 по Москве) во вторник, 24 сентября.
Подземные толчки не привели к разрушениям. Угроза цунами не поступала. Пострадавших нет.
Более 100 человек пострадали в Албании из-за землетрясенияПодробнее
Несколькими днями ранее в Албании 105 человек пострадали в результате землетрясения, которое произошло в столице страны — Тиране. Его магнитуда составила 5,8.
Большинство обратившихся за медицинской помощью выписали из больниц после проведенных процедур.