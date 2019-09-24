Побережье Пуэрто-Рико сильно тряхнуло

Эпицентр землетрясения располагался в 62 километрах на северо-запад от города Сан-Антонио. Оно было зафиксировано в 03:23 по местному времени (06:23 по Москве) во вторник, 24 сентября.

Подземные толчки не привели к разрушениям. Угроза цунами не поступала. Пострадавших нет.

Более 100 человек пострадали в Албании из-за землетрясения Подробнее

Несколькими днями ранее в Албании 105 человек пострадали в результате землетрясения, которое произошло в столице страны — Тиране. Его магнитуда составила 5,8.

Большинство обратившихся за медицинской помощью выписали из больниц после проведенных процедур.