Политолог оправдал участие Эрдогана на параде победы в Азербайджане

«Эрдоган считает, что Турция внесла лепту в победу Азербайджана в войне в Нагорном Карабахе. Действительно, Анкара помогала дронами и устройствами ПВО, а также приняла участие в стратегическом планировании. Поэтому участие Эрдогана в параде можно считать уместным», — отметил он.

Политолог также перечислил страны, дружественные для Азербайджана. Президент России Владимир Путин всегда уважительно относился к покойному лидеру страны Гейдару Алиеву, а теперь и к его сыну Ильхаму Алиеву. А с Турцией у Азербайджана сложился общий менталитет, единение характеров, считает Мамедов.

«Но у каждого государства есть свои интересы. Если они различаются, это не значит, что страны перестали быть дружественными», — добавил политолог.

Парад Победы пройдет в Азербайджане 10 декабря.

Ранее лидеры Азербайджана, Армении и России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Ереван и Баку должны обменяться пленными. Ряд районов Карабаха перешел под контроль Азербайджана. Кроме того, в зоне конфликта разместились российские миротворцы.