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    07 сентября 2021, 00:36

    Глава ВСУ назвал условие победы Украины над РФ

    Александра Ломейко

    Украине необходимо вступить в ЕС и НАТО, чтобы выйти победителем из противостояния с Россией. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что после этого дальнейшие попытки агрессии против страны станут невозможными.

    Залужный подчеркнул, что лучшие мужчины и женщины Украины «отдали жизнь и здоровье в борьбе с российским агрессором». Его слова привел сайт Ura.Ru.

    «Погибли и получили ранения тысячи мирных жителей, миллионы потеряли свои дома и возможность вернуться домой», — сказал глава ВСУ.

    Мир на условиях Украины он счел одной из составляющих «настоящей победы в этой войне». Другой как раз станет присоединение страны к ЕС и НАТО.

    «Что сделает невозможным или, по крайней мере, значительно усложнит дальнейшие попытки агрессии против нашего государства», — пояснил Залужный.

    Стремление украинских властей любой ценой попасть в Евросоюз и НАТО ранее назвали причиной страданий жителей государства. Ошибка руководства может повлечь за собой развал страны.