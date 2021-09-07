Украине необходимо вступить в ЕС и НАТО, чтобы выйти победителем из противостояния с Россией. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что после этого дальнейшие попытки агрессии против страны станут невозможными.

Залужный подчеркнул, что лучшие мужчины и женщины Украины «отдали жизнь и здоровье в борьбе с российским агрессором». Его слова привел сайт Ura.Ru.

«Погибли и получили ранения тысячи мирных жителей, миллионы потеряли свои дома и возможность вернуться домой», — сказал глава ВСУ.

Мир на условиях Украины он счел одной из составляющих «настоящей победы в этой войне». Другой как раз станет присоединение страны к ЕС и НАТО.

«Что сделает невозможным или, по крайней мере, значительно усложнит дальнейшие попытки агрессии против нашего государства», — пояснил Залужный.

Стремление украинских властей любой ценой попасть в Евросоюз и НАТО ранее назвали причиной страданий жителей государства. Ошибка руководства может повлечь за собой развал страны.