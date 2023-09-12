Мир 12 сентября 2023, 03:52 «Победы не будет». Парамедик ВСУ раскрыл неудобную для украинцев правду Медик ВСУ Михайлова: все разговоры о скорой победе Украины являются фантазиями Министерство обороны Украины

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Ситуация на линии боевого соприкосновения сложилась критическая, поэтому победы ВСУ в обозримом будущем не будет, заявила глава медицинской службы батальона «Волки Да Винчи» Алина Михайлова. Видео с ее выступлением опубликовал Telegram-канал «Украина.ру».

«Население очень расслаблено заявлениями о том, что сегодня-завтра будет победа. Ее не будет ни сегодня, ни завтра, ни через год», — сказала она.

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По словам медика, все разговоры о скорой победе Украины являются фантазией. Также Михайлова обратила внимание на то, что украинцы не хотят идти в ряды военнослужащих добровольно, а мужчины приходят в военкоматы только по повесткам.

При этом она указала, что украинское общество расслабилось на фоне пропаганды о скорой победе и поменяло отношение к ВСУ. По словам Михайловой, у жителей страны нет осознания, ради чего идут сражения.

По оценке западных аналитиков, с начала спецоперации украинская армия лишилась более 150 тысяч человек. Власти страны до сих пор не раскрыли официальные данные о погибших и раненых.