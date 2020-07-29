Опрос предрек Лукашенко победу в первом туре

Опрос проводился аналитическим центром Ecoom с 23 по 27 июля методом телефонного интервью. Выборка составила 1879 респондентов, статистическая погрешность заявлена в пределах 4%.

Ближайшая соперница Лукашенко, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, согласно опросу, может рассчитывать на 7,5%. Остальные кандидаты не наберут и 2% голосов. За Анну Канопацкую готовы проголосовать 1,6%, Андрея Дмитриева могут поддержать 0,7%, Сергея Черечня — 0,2%.

За две недели до этого опрос Ecoom давал Лукашенко 69,4%, Тихановской — 2,2%.

Компания делает вывод о стабильности рейтинга главы государства, высоком интересе общества к избирательной кампании и готовности принять в ней активное участие. Все это позволяет «с высокой степенью точности прогнозировать победу действующего президента в первом туре», отмечает телеканал.

Аналитический центр Ecoom — это торговая марка минского ООО «Медиафакт-Эко». Компания существует с начала 2000-х и имеет аккредитацию для проведения опросов по выбором в Белоруссии. При этом у Ecoom нет своего сайта, а директор компании Сергей Мусиенко говорил, что в ней на постоянной основе работают девять сотрудников.

Выборы в Белоруссии пройдут в следующее воскресенье, 9 августа.