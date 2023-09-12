Мир 12 сентября 2023, 03:06 Победу России в украинском конфликте назвали в США неизбежной Политолог Миршаймер: Россия победит на Украине в любом случае РИА «Новости»

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Российская армия одержит победу на Украине благодаря стратегическим преимуществам. Таким мнением поделился американский политолог Джон Миршаймер в интервью на YouTube-канале The Duran.

«У русских слишком большое преимущество в живой силе и военной технике, особенно артиллерии, чтобы украинцы могли победить в долгосрочной перспективе», — заявил он.

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Эксперт также добавил, что есть серьезные сомнения по поводу продолжения поставок оружия со стороны ли Запада на Украину. По его мнению, украинцев ждет «гарантированный проигрыш» в этом конфликте. Миршаймер также указал, что бойцов ВСУ «ведут на бойню».

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Вооруженные силы Украины захотят восстать против президента страны Владимира Зеленского. Глава киевского режима не смог завоевать статус авторитетной фигуры.

Другой аналитик, экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что бойцы ВСУ стали чаще сдаваться в плен на линии боевого соприкосновения.