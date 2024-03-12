Мир 12 марта 2024, 02:17 Победу России на Украине предрекли в США FT: Россия победит в конфликте на Украине с почти математической точностью РИА «Новости»

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Российская армия одержит победу в конфликте на Украине. Это произойдет «с почти математической точностью», заявил российско-американский ученый, профессор Коннектикутского университета Петр Турчин в интервью газете The Financial Times.

Авторы издания назвали Турчина «предсказателем», чьи прогнозы сбываются.

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«С почти „математической точностью“ Россия одержит победу, так как у нее больше возможностей производить артиллерийские снаряды калибра 152 и 155 миллиметров», — сказал он.

По словам профессора, с учетом геополитических факторов, конфликт на Украине все равно бы начался, даже если президентом России был не Владимир Путин, которого привык обвинять Запад. Турчин объяснил конфликт озабоченностью в связи с НАТО.

Глава ЦРУ Уильям Бернс ранее спрогнозировал, что в случае получения нового пакета военной помощи со стороны США Украина могла бы перейти в наступление в конце 2024 года, а также нанести «проникающие» удары по полуострову Крым.