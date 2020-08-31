Возможную победу оппозиции на выборах в Черногории назвали удачным исходом для России

Черногорская парламентская оппозиция для России лучше, чем действующая власть. Глава Черногории Мило Джуканович максимально ухудшил отношения с РФ. Он руководит страной с 1991 года, однако у США и Евросоюза к нему нет вопросов по поводу несменяемости власти.

«Для нас оппозиция намного лучше, чем действующая власть, которая постаралась максимально ухудшить отношения с Россией. Мило Джуканович, который правит с 1991 года, между прочим. По вопросу несменяемости власти к нему ни у США, ни у Евросоюза никаких претензий нет, потому что он действовал полностью в интересах США, Евросоюза и НАТО», — заявил во время беседы с «360» политолог Сергей Марков.

Собеседник добавил, что с подачи Джукановича в Черногории прошли массовые аресты собственности россиян и самих граждан России по обвинению в шпионажах и госпереворотах. Он втащил страну в НАТО вопреки мнению 90% черногорцев и разорвал союзнические отношения с Сербией. Марков назвал Джукановича мафиози, который пытается расколоть православную церковь.

«Новые оппозиционные силы, которые, возможно, придут к власти в Черногории, являются православно ориентированными, российско ориентированными, сербско ориентированными», — рассказал Марков.

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев допустил, что Черногория после парламентских выборов будет развивать отношения с Россией и Сербией.

По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), после обработки 99% бюллетеней правящая коалиция вокруг Демократической партии социалистов Черногории Мило Джукановича набрала 35,12%, а оппозиционная коалиция «За будущее Черногории» — 32,54%.