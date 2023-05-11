Мир 11 мая 2023, 06:56 Победу на выборах в Словакии напророчили партии противника Украины The Spectator: победа SMER на выборах в Словакии лишит Украину близкого союзника в Европе РИА «Новости»

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Правительство Словакии по итогам выборов может возглавить партия SMER под руководством бывшего премьер-министра и ярого противника поддержки Украины Роберта Фицо. Если это случится, киевский режим потеряет одного из ближайших союзников в Евросоюзе, предупредил обозревать британского журнала The Spectator Уильям Наттрасс.

Технократическое временное правительство Словакии созовут на следующей неделе после отставки премьер-министра Эдуарда Хегера, а 30 сентября пройдут выборы. Опросы избирателей показали, что лидирует левая популистская социал-демократическая партия SMER под управлением Роберта Фицо — критика реакции Запада на украинский конфликт.

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Он сделал своей визитной карточкой противодействие военной помощи киевскому режиму и заявил, что поставки втянут страну в конфликт в угоду США и Евросоюзу. Уильям Наттрасс сказал, что его провокационная для Запада риторика отразила настроение общества. Журналист привел результаты опроса 2022 года, которые показали, что такая позиция близка большой части словаков. Как минимум половина жителей страны выступила за победу России.

«Словакия играет важную роль в качестве транзитного и ремонтного узла для поставок западного оружия на Украину. С Фицо в качестве лидера Словакия больше не могла рассчитывать на то, что она встанет на сторону Украины», — заявил автор статьи.

Словакия организовала передачу Украине МиГ-29, за что Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству обвинила ее в нарушении международных обязательств. Впоследствии самолеты оказались неисправными.