Мир 17 сентября 2023, 11:21 «Победят по умолчанию». США указали на плохие новости о противостоянии с Россией Экс-разведчик Риттер: Россия без особых усилий победит США в случае конфликта U.S. Department of Defense

Читать 360tv в

Россия без особых проблем сумеет победить США в случае столкновения. Об этом в социальной сети X (бывший Twitter) заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

По его словам, Соединенные Штаты сами многое делают для разрушения собственной системы существования. Жители страны оказались в утопии, не зная о реальном положении дел в мире, а если в Вашингтоне не сменят курс, то США будут обречены.

Реклама

«Россия победит по умолчанию, то есть она даже не пытается победить. Мы просто сами проиграем», — написал Риттер.

Ранее эксперт заявил, что прогнозирует потерю Украиной Николаева, Днепропетровска и Харькова. Риттер заявил в интервью, что в случае, если Киеву «хватит глупости» продолжать конфликт, он может утратить контроль над Одессой и Черноморским побережьем, которые никогда не вернутся под власть украинского режима.