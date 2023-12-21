Мир 21 декабря 2023, 18:33 Победившую экономический кризис Грецию назвали страной года Журнал The Economist назвал Грецию страной года Unsplash

Читать 360tv в

Греция получила звание «страны 2023 года» по версии журнала The Economist. Журналисты отметили ее успехи в преодолении экономического кризиса.

«Греция стала нашим победителем. Еще десять лет ее высмеивали на Уолл-стрит, долговой кризис парализовал экономику. Долгое время в политике процветали экстремистские партии левого и правого толка, доходы сильно упали. Но спустя годы Греция возглавила список экономик богатых государств мира», — написали авторы статьи.

Реклама

Журналисты отметили, что переизбранное в июле правоцентристское правительство начало проводить проевропейскую и проамериканскую внешнюю политику, а к России — весьма настороженную.

Помимо Греции в The Economist отметили экономические успехи Бразилии и Польши.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявлял, что власти страны не дадут согласие на пересмотр бюджета Евросоюза, если он включит в себя только выделение помощи Украины и ничего больше.