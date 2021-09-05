Победивший рак игрок академии «Ювентуса» умер в 17 лет

Игрок молодежного «Ювентуса» Брайан Додье скончался в возрасте 17 лет. Молодой человек боролся с раком и два года назад смог снова вернуться в спорт. Но болезнь оказалась сильнее.

Из-за рака Додье не мог играть с 2015 по 2019 год. Его поддерживал Поль Погба, которого молодой человек считал своим кумиром. Погба даже посвятил ему гол, продемонстрировав футболку со словами: «Брайан, я с тобой».

О смерти Додье полузащитник «Манчестер Юнайтед» сообщил у себя в Instagram.

«Мои мысли и молитвы со всеми твоими близкими. Потерять любимого человека никогда не бывает легко, но я никогда тебя не забуду. Ты так упорно боролся, ты был сильным, примером для всех, прощай, мой маленький друг. Покойся с миром, Брайан. Мы будем скучать по тебе», — написал он.

В 2019 году врачам удалось добиться, чтобы рак Додье перешел в ремиссию, но победить окончательно его так и не получилось. Произошел рецидив — и молодой человек скоропостижно скончался.