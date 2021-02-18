Победительница конкурса красоты похищала людей в Мексике

Мексиканские полицейские арестовали победительницу конкурса красоты «Мисс Оахака-2018» Лауру Мохику Ромеро. Ее обвинили в похищении людей в составе ОПГ. Об этом сообщило издание Mexico News Dailу.

По данным полиции, преступная группа, в состав которой входила 25-летняя Ромеро, орудовала в мексиканских штатах Веракрус и Оахака. Девушку и еще семерых человек задержали 11 февраля. Федеральное подразделение полиции по борьбе с похищениями людей вело расследование около двух месяцев. Правоохранители собрали улики и вышли на след участников группы.

Через несколько дней всех задержанных арестовали на два месяца без возможности выйти под залог. Каждому из них светит по 50 лет лишения свободы.

По данным издания, Веракрус занимает одно из первых мест в Мексике по числу похищаемых в течение месяца людей. В среднем 15–20 человек.

В резюме Ромеро говорится, что она занимается благотворительностью и является представителем ассоциаций по борьбе с раком груди и онкологическими заболеваниями детей.